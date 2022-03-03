Мэр призвал готовиться. Однако выразил надежду, что атака все же не произойдет.

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Сенкевич заверил, что город будет обороняться

Войска сегодня обходят город, непонятно для чего. Может быть, это делают для того, чтобы взять нас в кольцо. Возможно, хотят зажимать Киев или же наладить переправу и переходить в Одессу,

– объяснил мэр Николаева.

Он призвал сохранять спокойствие и "не смотреть панических видео в интернете".

Сенкевич о ситуации в Николаеве: смотрите видео

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