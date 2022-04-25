Обе атаки случились с утра и были направлены на гражданские объекты. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

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Пострадал по меньшей мере один человек

На обнародованном командованием видео показали последствия обстрела в Николаеве. Там россияне атаковали жилой массив, и в результате этого пострадал один человек.

Кроме того, разрушен цех частного предприятия пищевой промышленности, поврежден продуктовый супермаркет, выбиты окна во многих квартирах,

– добавили в ОК "Юг".

В Очакове ударили по гражданским объектам вдоль береговой линии. В них попали противокорабельными ракетами типа Х-35.

Последствия обстрела в Николаеве: смотрите видео

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