Обе атаки случились с утра и были направлены на гражданские объекты. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
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Пострадал по меньшей мере один человек
На обнародованном командованием видео показали последствия обстрела в Николаеве. Там россияне атаковали жилой массив, и в результате этого пострадал один человек.
Кроме того, разрушен цех частного предприятия пищевой промышленности, поврежден продуктовый супермаркет, выбиты окна во многих квартирах,
– добавили в ОК "Юг".
В Очакове ударили по гражданским объектам вдоль береговой линии. В них попали противокорабельными ракетами типа Х-35.
Последствия обстрела в Николаеве: смотрите видео
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