Сейчас ситуация в Николаеве – контролируемая. Техника, которая сейчас находится на территории населенного пункта, принадлежит ВСУ. Об этом утром 27 февраля сообщил городской глава.

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В сети очевидцы опубликовали видео из центра Николаева на нем видно, что дороги усеяны многими обломками, сорван асфальт, выбиты окна в магазинах.

Центр Николаева после обстрелов: смотрите видео

Известно, что ночью 27 февраля в Николаеве работали диверсионно-разведывательные группы врага. Однако ВСУ прочно продолжаются оборону.

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