Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким – он опубликовал соответствующее видео в своем телеграмме канале.

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Новостных агентств и иностранных журналистов сегодня в Николаеве, пожалуй, больше чем где-нибудь. Сегодня были BBC, New York Times, грузинское телевидение, французское, английское. О героическом городе Николаеве сейчас снимают много,

– рассказал Виталий кем.

Но подчеркнул, что не представляет, каким нужно быть идиотом, чтобы ударить сегодня по городу. Таким образом, призывал жителей города быть спокойными.

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