Вечером 27 февраля стало известно, что со стороны Херсона на Николаев двинулись российские военные. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что там ждут "гостей".

Ждем "гостей", – Николаевщина готовится к обороне

Тогда же Виталий Ким рассказал о том, какие сигналы используют оккупанты:

Белая ракета – приготовиться к выходу.

Две белые ракеты – старт.

Желтая – преграда.

Красная – стоп, разворот домой.

Добавим, что уже 5 сутки войска Путина не прекращают попыток пробить оборону 24-й отдельной бригады имени короля Даниила. Но благодаря артиллерии королевской бригаде удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах.

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