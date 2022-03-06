Помогите пожилым родственникам или соседям пройти в укрытие. Также не забудьте выключить приборы энергопитания.

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Воздушная тревога! Мы занимаем оборону, но думаю, что сегодня уже не будем ждать десант,

– заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Не выходите из укрытия, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Ведь к тому времени находиться на улице – опасно.

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