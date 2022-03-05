Воздушная тревога была объявлена ​​в городе в 17:25. Всем жителям следует немедленно укрыться в укрытии.

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Необходимо выключить в домах все коммуникации. Сообщите о воздушной тревоге соседям, помогите спуститься в укрытие другим. Находиться в хранилище нужно до следующей сирены, которая оповестит, что опасность миновала.



Что делать дома в случае атак оккупантов / Инфографика 24 канала

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