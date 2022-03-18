В местном облэнерго говорят, что котельные заработают сразу, когда появится электроэнергия. Об этом стало известно с утра 18 марта.

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По состоянию на утро 18 марта временно не работает несколько котельных в микрорайоне Матвеевка – отсутствует электроснабжение. Как только электрическая энергия появится, их работа будет возобновлена,

– говорится в сообщении.

Все остальные котельные работают в штатном режиме. Специалисты предприятия продолжают работать круглосуточно.

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