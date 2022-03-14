Такую информацию сообщили в телеграм-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

К теме Россияне убили и оставили троих своих подельников в Николаевской области

В общей сложности было осуществлено 41 привлечение в городе Николаев.

Группа пиротехников изъяли 10 взрывоопасных предметов, из которых 8 кассетных боевых элементов и 2 противотанковые мины ТМ-62.

Фото найденных боеприпасов:

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