Такую информацию сообщили в телеграм-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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В общей сложности было осуществлено 41 привлечение в городе Николаев.
Группа пиротехников изъяли 10 взрывоопасных предметов, из которых 8 кассетных боевых элементов и 2 противотанковые мины ТМ-62.
Фото найденных боеприпасов:
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