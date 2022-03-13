Соответствующую информацию обнародовала Николаевская областная стража. О таких действиях надо предупреждать.

Заметьте Оккупанты перегруппировываются и вероятно попытаются захватить левый берег Киева, – Генштаб

В Николаевской области пытаются продавать гумпомощь

Начали выявлять факты продажи гуманитарной помощи за деньги! Это противозаконно!

– говорится в сообщении.

Людей призывают, если они стали свидетелями или участниками таких событий, сразу уведомлять Николаевскую областную стражу по мобильным или стационарным телефонам:

068 015 48 12

066 336 40 32

095 657 12 76

0512 37-24-48

0512 37-24-38

0512 37-24-65

Глава Запорожской ОГА Старух о ситуации в области и гумкоридорах – смотрите видео