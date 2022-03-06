Об этом в утреннем обращении сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Важно С начала войны более 350 мирных украинцев погибли, 700 – ранены, – ООН
По словам Виталия Кима, молодой парень взял в руки кассету от "Смерча", которая разорвалась в его руках . Как следствие – он погиб. Осколками также убило мать двоих детей.
Пожалуста! Не берите ничего, не трогайте. Может сдетонировать в любой момент. Вызовите спасателей,
– призвал глава Николаевской ОГА.
Утреннее обращение Виталия Кима от 6 марта: смотрите видео
Как в Николаеве готовятся встречать врага
В Николаеве продолжают готовиться к встрече с оккупантом. Мы бы на месте вражеских военных дважды задумались, ведь горожане объединились практически в единое целое, чтобы дать отпор. Местные работают над изготовлением противотанковых ежей, активно вступают в ряды терробороны и делают коктейли Молотова.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!