Среди пострадавших нет детей

Соответствующие данные опубликовал Николаевский областной совет в телеграмме. Только в течение 10 апреля в Николаевской области ранения получили 25 человек.

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Сообщается, что среди пострадавших нет детей. Все люди, пострадавшие от обстрелов россиян, доставлены в больницы.

За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 25 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь,

говорится в сообщении.

В Николаевской области увеличилось количество пострадавших

В Николаевской области, к сожалению, увеличилось количество людей, пострадавших от рук агрессора.

Если 10 апреля в больницах находилось 336 человек , то теперь их количество возросло до 367 человек.