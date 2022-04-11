Среди пострадавших нет детей
Соответствующие данные опубликовал Николаевский областной совет в телеграмме. Только в течение 10 апреля в Николаевской области ранения получили 25 человек.
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Сообщается, что среди пострадавших нет детей. Все люди, пострадавшие от обстрелов россиян, доставлены в больницы.
За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 25 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь,
говорится в сообщении.
В Николаевской области увеличилось количество пострадавших
- В Николаевской области, к сожалению, увеличилось количество людей, пострадавших от рук агрессора.
- Если 10 апреля в больницах находилось 336 человек, то теперь их количество возросло до 367 человек.
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