Соответствующую информацию предоставили в Оперативном командовании "Юг" вечером субботы, 9 апреля.

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В Николаевском и Херсонском направлении противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестких боев,

– отметили наши воины.

В то же время с целью нагнетания панических настроений среди гражданских и максимального разрушения транспортных коммуникаций захватчики совершили 7 ракетных ударов по Николаевской области, никто не пострадал.

Уничтожено около 40 орков

Украинские воины под многочисленными обстрелами российских оккупантов удерживают освобожденные территории.