Николай Чаус "нашелся"
30 июля одиозного судью Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Журналист Юрий Бутусов заявил, что Чауса, которого забрала в райотдел полиции, отбила Служба безопасности Украины и увезла в неизвестном направлении.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины якобы обратилось в полицию с требованием задержать Чауса. Бутусов отметил, что свидетельствует о том, что между СБУ и НАБУ происходит борьба.
Чаус носитель очень важной информации. От него зависит судьба нескольких уголовных производств. Пытается быть полезным для новой власти,
– подчеркнул он.
После того как произошло похищение судьи Чауса, власти начали решать, что делать с ним в Украине. По мнению журналиста, единственным логичным способом было бы выдать его НАБУ, он – взяточник, сбежавший после получения подозрения.
Кроме того, есть решение суда о его задержании. По словам Бутусова, это был бы самый простой и логичный способ. Он предположил, что Чаусу в СБУ могут предъявить незаконное пересечение границы.
Юрий Бутусов рассказал о судьбе Николая Чауса: смотрите видео 24 канала
Эпопея вокруг беглого судьи: главное
- В 2016 году судью Чауса задержали за взятку в размере 150 тысяч долларов. Однако ему удалось бежать в Молдову.
- Уже в апреле 2021 года в сеть попало видео, где якобы экс-судью похищают в центре Кишинева.
- Впоследствии в видеообращении он рассказал, что инцидент случился гораздо раньше.
- Генпрокурор Молдовы заявил, что к похищению причастны государственные структуры Украины.