Николай служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде, имел позывной "Левша". Отец Героя поделился воспоминаниями парня.

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Гибель защитника Украины

Николай Трофимчук родился 19 июня 2003 года в Ровно. Окончил лицей №27, после чего поступил в Квасиловский профессиональный лицей, где получал специальность автослесаря. Он и во время службы был студентом, ведь учился на третьем курсе факультета здоровья, физической культуры и спорта Международного экономико-гуманитарного университета имени Степана Демьянчука.

Когда началось полномасштабное российское вторжение, отец Николая, который сам воспитывал сына и дочь, пошел в военкомат. Тогда же добровольцем стал и сам парень.

Пошел и Николай добровольцем, сначала попал в теробороны, нес службу на Белорусской границе. А потом захотел в "АЗОВ". Написал рапорт на перевод и так оказался в 3 отдельной штурмовой бригаде,

– рассказывает отец защитника.

Вместе с побратимами Николай прошел Бахмут и Авдеевку. Однако всегда на вопросы родных отвечал коротко: "У меня все хорошо".

Николай Трофимчук / фото Ривненский городской совет

Как рассказывает отец Николая, сын не привык жаловаться. Он был спортсменом, вел здоровый образ жизни.

"Как-то приехал в отпуск, просыпаюсь рано утром, а он уже бегать собирается... Добрый очень, всегда стремился помочь другим. Заботился о сестренке младшей – ей всего 13 лет, то Коля всегда переживал, чтобы она училась, репетиторы, дополнительные задания – всегда поддерживал. Очень ответственный. У него побратим погиб, то каждый раз его семью посещал, поддерживал, помогал", – рассказывает папа.

Старший солдат Николай Трофимчук погиб 16 августа 2024 года на Луганском направлении.