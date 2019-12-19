Николай Лукаш: Величайший мировой переводчик, который замолчан на родине

Благодаря переводам Николая Лукаша украинская интеллигенция узнала о богатстве и красоте родного украинского языка. А мировое сообщество признало: переводы гениального украинца лучше оригиналов.

Когда толпа выкрикивала партийным деятелям "Ура", полиглот, интеллектуал, переводчик Николай Лукаш лишь улыбался. Потому что хорошо знал, что на тюркском языке этот возглас означает "бей!" Когда его пытались спровоцировать агенты КГБ и говорили ему "Христос Воскрес", Лукаш отвечал: "Слава КПСС". Имея невероятное чувство слова и лингвистический талант, Николай Лукаш с легкостью мог бы стать поэтом или писателем. Однако сознательно выбрал перевод.

"Для украинской литературы перевод всегда значил больше, чем просто перевод. Прежде всего, он был средством утверждения полноценного статуса своего языка и культуры. А порой... и случаем сказать о том, что в оригинальных текстах говорить не приходилось", – писал о роли украинского переводчика ученый Максим Стриха.

К тому же в тоталитарном государстве переводчиков расстреливали реже. А умение переводить в стиле Лукаша защищало и популяризировало культуру и язык не хуже, чем умение писать на острые темы.

"Когда перевод защищает культуру и явлется лучше оригинала"

Таковы выводы мирового сообщества о переводческой деятельности великого украинца Николая Лукаша. Благодаря его таланту немцы поняли, что на самом деле написал Гете в "Фаусте". Именно украинец Лукаш доказал, что Гарсиа Лорка свои самые известные произведения писал не на испанском, как считали до тех пор, а на циганско-андалузском диалекте. Ко всем поговоркам и афоризмам Боккаччо Лукаш нашел точные украинские соответствия – перевел их на лемковский и бойковский диалекты. Но самое главное, переводя мировых классиков, он популяризировал родной украинский язык и раскрывал его богатство и мелодичность. Последнего советская система не простила.

О феномене всемирно известного украинского переводчика в эпоху языковой изоляции, его уникальный способ защищать родной язык в тоталитарном государстве, о новаторстве в переводе известнейших мировых классиков. А также – почему, если бы Николай Лукаш жил в современной независимой Украине, его бы так же сознательно замалчивали, как и 100 лет назад в оккупированной большевиками Украине. Об этом в интервью с современным украинским писателем, поэтом и переводчиком Сергеем Дзюбой.

Досье

Сергей Дзюба – украинский писатель, редактор, издатель, переводчик. Президент Международной литературно-художественной Академии Украины, которая объединила усилия писателей, переводчиков и ученых для популяризации украинской литературы в мире. Произведения Сергея Дзюбы переведены на 65 языков и напечатаны в 50 странах. За свою писательскую и переводческую деятельность имеет около 50 престижных зарубежных наград. Моральными авторитетами считает Василия Стуса и Николая Лукаша.

– Гений, художник-новатор, импровизатор или феномен – кем на самом деле был Лукаш и в чем феноменальность его переводов?

– Я не преувеличу, если скажу, что Николай Лукаш опередил свое время. Это был не только полиглот, который знал около 20 языков и блестяще переводил мировых классиков. Лукаш – это интеллектуал, это гений, которого не имела ни одна нация. И это при том, что он родился в 1919 году – во время войны, разрухи и фактически в канун самого страшного в мире голодомора, который признан геноцидом украинского народа. И даже такие жизненные обстоятельства не помешали ему развиваться и очень много читать.

До Лукаша мировую литературу обычно переводили из русских текстов-переводов. Однако Николай Алексеевич переводил только оригиналы. Причем самые сложные. И это был не научный перевод, а колоритный, адаптированный, поэтический. В нем нет ничего лишнего или случайного. Язык – богатый и мелодичный. Каждый перевод – шедевр. Потому что дословный перевод не в состоянии передать глубину художественного произведения и всю гамму его полутонов и оттенков!

Фактически до Лукаша как такового перевода и не было, скорее пересказ. Переводчики нередко меняли тексты, прилизывая их. Таким образом из "Фауста" исчезла целая часть поэмы, где Гете употреблял нецензурщину. Николай Лукаш вернул читателям возможность читать настоящего Фауста. А например, цыганский язык Федерико Гарсиа Лорки он перевел с помощью западноукраинских диалектов. В его понимании перевод всегда был искусством, а не формой науки. И так должно быть. Для перевода художественных произведений одного знания языка мало, надо самому быть поэтом или прозаиком. Кроме того, хорошо знаться на культуре, традициях, истории и мировосприятии, даже на национальной самобытности, а значит, быть интеллектуалом. И Лукаш таким был.

"В те годы Лукашевого "Фауста" читала вся интеллектуальная Украина" (из мемуаров Дмитрия Павлычко)

– Большую часть жизни о Лукаше сознательно умалчивали. Советская власть так и не простила ему публичную поддержку шестидесятников. Однако и сегодня имя известного на весь мир украинского переводчика в Украине не очень известно. Почему?

– Я вам скажу больше, если бы Николай Лукаш жил сегодня, то был бы непризнан и недооценен. Дело в том, что Лукаш, зная два десятка языков, переводил только на украинский. А так уж повелось, что родной украинский язык не является популярным у собственного народа: ни сейчас, при независимой Украине, ни 100 лет назад.

Его живые, яркие и неповторимо украинские переводы – это вершина мировой поэзии. Его трижды выдвигали на соискание Шевченковской премии, однако каждый раз его кандидатура отклонялась. Имея переводчика такой величины, в Украине даже нет государственной премии в честь Лукаша. В других странах память о таких, как Лукаш, берегут, так как понимают, что на самом деле именно такие люди и являются золотым запасом государства.

К сожалению, мы еще не украинцы. Мы еще не умеем понимать, что такое нация. Мы не знаем ни своей истории, ни литературы. Фактически прекратили читать. Хотя только чтение книг дает человеку интеллект и умение критически мыслить. Писатели должны стать национальной элитой страны, как это есть в каждой европейской стране.

Однако украинцы сейчас больше смотрят ТВ, которое на 90% состоит из негативных новостей. В мире же научно доказано, что подборка негативных новостей способствует дебилизации населения. Должно пройти еще много времени, у украинцев должно измениться сознание. Лишь тогда поймем значение Лукашевых переводов и роль писательской элиты в целом для становления и процветания собственного государства.



Лукаш Николай

Интересные факты из жизни Николая Лукаша

Интеллектуал, полиглот, переводчик с мировым именем. Автор самых сложных переводов мировой классики на украинский язык.

Родился 19 декабря – на Святого Николая. Родители назвали Николаем. Однако друзья обращались по фамилии – Лукаш.

Будущий гений украинского языкознания до четырех лет не мог говорить. После непродолжительного проживания с цыганами, заговорил и выучил их язык.

В семилетке освоил французский, немецкий и английский языки.

Во время студенчества в Архиве древних документов выискивал бумаги, касательные Колиивщины, переписывал их, переводил с польского и латыни на украинский язык. За копейки готовил эти материалы для Костя Гуслистого – то именно работал над книгой о Колиивщине.

Автор колоссальной коллекции редко употребляемых украинских слов. Собирал материалы для словаря "Моя матюкология", который уничтожила сестра Лукаша.

4 словаря Лукаша до сих пор не переизданы. В свободном доступе есть лишь Фразеологический словарь Лукаша.

Образец перевода-адаптации Маяковского "Шел я верхом, шел я низом, строил мост в социализм" – "Йшов я верхом, низом ліз, міст мостив в соціалізм".

Заработанные средства Лукаш тратил на книги. В 30-е годы букинистические магазины были переполнены "конфискатом" осужденных писателей и ученых. Поэтому ценные издания сбывали за копейки. Так Лукаш собрал все 10 томов "Истории Украины-Руси" Михаила Грушевского, "Исторические монографии" Николая Костомарова, "Описание старой Малороссии" Александра Лазаревского, произведения Максимовича.

При жизни Николай Лукаш сделал 3500 переводов. В его активе – "Декамерон", "Дон Кихот", "Фауст", "Мадам Бовари", произведения Гарсии Лорки, Роберта Бернса, Фридриха Шиллера, Генриха Гейне.

Когда публицист Иван Дзюба опубликовал свой труд "Интернационализм или русификация?", Лукаш его публично поддержал. Написал письмо в Президиум Верховного Совета УССР с просьбой предоставить ему возможность отбыть наказание вместо Ивана Дзюбы, который болел чахоткой. За это его исключили из Союза писателей, запретили печататься. Сборник стихов французского поэта Аполлинера в переводе Лукаша мир так и не увидел. А из многоязычного толкового словаря украинского языка изъяли все ссылки на его переводы.

Умер переводчик с мировым именем в 1988-м году. Из воспоминаний очевидцев, гения украинского перевода похоронили скромно. А на погребальной табличке символически написали его фамилию на русском и с ошибками…

Материал подготовила Виктория Доскоч