Кроме того, он активно сотрудничает со страной-террористкой через пропагандистские СМИ и Интернет. В частности, Азаров постоянно участвует в эфирах российских информационных каналов. Их записи потом попадают в интернет.
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Азаров активно продвигает российские нарративы и цинично занимается деятельностью, направленной на дискредитацию Украины как государства. В частности, он:
- оправдывает вооруженную агрессию России против Украины;
- оправдывает оккупацию части территории Украины;
- выражает публичные упреки в свержении конституционного строя в Украине насильственным путем;
Так, эксчиновник призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти, распространяет нарратив, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию", и называет события в Буче "фейком",
– говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что факты противоправной деятельности Азарова подтверждаются, помимо прочего, заключением судебной лингвистической семантико-текстуальной экспертизы.