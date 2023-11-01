Кроме того, он активно сотрудничает со страной-террористкой через пропагандистские СМИ и Интернет. В частности, Азаров постоянно участвует в эфирах российских информационных каналов. Их записи потом попадают в интернет.

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Азаров активно продвигает российские нарративы и цинично занимается деятельностью, направленной на дискредитацию Украины как государства. В частности, он:

оправдывает вооруженную агрессию России против Украины;

оправдывает оккупацию части территории Украины;

выражает публичные упреки в свержении конституционного строя в Украине насильственным путем;

Так, эксчиновник призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти, распространяет нарратив, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию", и называет события в Буче "фейком",

– говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что факты противоправной деятельности Азарова подтверждаются, помимо прочего, заключением судебной лингвистической семантико-текстуальной экспертизы.

