Российские пропагандисты с помощью своих агентов в Херсоне распространяют выгодную для России ложь. Оккупант пытается дискредитировать действия украинской власти.

Достойно внимания "Будьте вы прокляты, с*ки": украинцы в Херсоне пришли с флагами к оккупантам

Основные фейковые сообщения оккупантов:

"Херсон бросили";

"Херсон Украине не нужен";

"Украина оставила гражданское население без средств к существованию".

Однако Украина никогда не оставит в беде херсонцев. Пока украинская армия не может начинать бои в городе, ведь тогда будут жертвы среди гражданских.

В СНБО отметили, что ценят усилия выходящих на митинги мирных жителей. Также украинцев призывали не поддаваться провокациям рашистов.

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