Российские пропагандисты с помощью своих агентов в Херсоне распространяют выгодную для России ложь. Оккупант пытается дискредитировать действия украинской власти.
Достойно внимания "Будьте вы прокляты, с*ки": украинцы в Херсоне пришли с флагами к оккупантам
Основные фейковые сообщения оккупантов:
- "Херсон бросили";
- "Херсон Украине не нужен";
- "Украина оставила гражданское население без средств к существованию".
Однако Украина никогда не оставит в беде херсонцев. Пока украинская армия не может начинать бои в городе, ведь тогда будут жертвы среди гражданских.
В СНБО отметили, что ценят усилия выходящих на митинги мирных жителей. Также украинцев призывали не поддаваться провокациям рашистов.
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