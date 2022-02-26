Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире ТСН.

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"Ни в одном городе, области никто из руководства местных органов власти не покинул своих рабочих мест, они работают, несмотря на обстрелы", – сказал советник.

Кроме того, он добавил, что война идет уже с простыми людьми, враг уничтожает гражданскую инфраструктуру.

"Однако с этим вызовом Украина очень и очень хорошо справляется", – подчеркнул Подоляк.