Об этом заявил в интервью мэр Днепра Борис Филатов.

"Все, что мы заказывали и покупали за время войны – исключительно за деньги городского бюджета. Я не знаю, как другим городам, но Днепру государство не дает ни копейки. Никаких мини-котельных мы еще не видели, и денег тоже. Касаемо школ – они работают, и никто на государственном уровне стратегического решения переоборудовать их под "Пункты несокрушимости" не принимал. Все у себя в обществе делаем сами, параллельно помогая другим", – сообщил Филатов.

По его словам, по вопросу открытия "Пунктов несокрушимости" центральные власти также не общались с местными, и откуда взялась карта этих пунктов – мэр города-миллионника не знает.

"Например, мне звонит глава ОВА Валентин Резниченко и сообщает, что есть распоряжение Офиса Президента открыть "Пункты несокрушимости". Мы идем и открываем их за свои деньги. Я открыл их там, где считал нужным, и передал ему адреса. Что с ними было дальше и как это стыковалось с картой ОПУ, я не знаю. Я не буду комментировать, почему Офис Президента взял и сделал такую карту. Поскольку у меня вообще нет коммуникации ни с Кабмином, ни с ОПУ, я не понимаю, как эти пункты планировал делать Кирилл Тимошенко. Но у нас есть свои генераторы, есть старлинки, фонарики и прочее, мы их оборудовали по своему усмотрению там, где смогли в предлагаемых обстоятельствах", – рассказал Филатов.

Мэр Днепра отметил, что сэкономленные общинами 9 миллиардов гривен образовательной реверсной дотации очень понадобились бы общинам сейчас для закупки необходимого оборудования и подготовки к возможным блекаутам. Но эти средства забрали в госбюджет. Поэтому местным властям очень трудно поддерживать жизнедеятельность своих населенных пунктов, особенно маленьким.

"Я пока не встречал ни одного мэра, который был бы доволен коммуникацией с центральной властью. И это не просто такой конфликт отдельных персоналий, это продолжающаяся мировоззренческая история. Полное непонимание сути местного самоуправления. У нас мэры или конкуренты, или путаются под ногами, или болтают много. И во время войны все это обострилось", – подчеркнул Филатов.

По словам Филатова, особенно мешают "постоянные уголовные дела".

"Все мои директора ключевых коммунальных предприятий критической инфраструктуры под прокуратурой ходят. Вот только когда очередной прилет, они должны восстановить свет и дать воду в сутки и прочее. Полицейские как-то над этим не очень задумываются. Но, в любом случае, сейчас главное, чтобы мы выиграли войну. И выжили. Монотонно протянув каждый свою лямку каждый день", – подчеркнул Филатов.