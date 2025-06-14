Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также Украина и Россия провели четвертый обмен пленными за неделю
Какими были первые разговоры воинов с родными
Первые разговоры украинских воинов с родными после плена: смотрите видео
Украина и Россия провели уже четвертый за неделю обмен пленными. Некоторые из возвращенных воинов уже успели связаться с родными и не сдержали эмоций во время разговора.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также Украина и Россия провели четвертый обмен пленными за неделю
Первые разговоры украинских воинов с родными после плена: смотрите видео