Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Какими были первые разговоры воинов с родными

Первые разговоры украинских воинов с родными после плена: смотрите видео