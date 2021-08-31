Непригодными для использования стали вертолеты и бронемашины, которые не удалось вывезти при эвакуации. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Центрального командования США Кеннет Маккензи.

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Вертолеты больше не полетят

Эти вертолеты больше не полетят, никто не сможет управлять ими. Этими автомобилями никто больше не сможет пользоваться,

– сказал генерал.

По его словам, разоружены или приведены в негодность 73 вертолета.

Такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.

"Кроме этого, военные США вывели из строя систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта Кабула. Их нельзя будет использовать снова", – добавил представитель вооруженных сил Штатов.