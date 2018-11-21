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      Нищук не позволил Тигипко строить небоскреб в центре Киева

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      Минкульт не позволил Тикипко строить высотку в центре Киева
      Минкульт не позволил Тикипко строить высотку в центре Киева / Фото из открытых источников

      Министерство культуры Украины отказало в строительстве 115-метровой многоэтажки на улице Антоновича в Киеве.

      Об этом говорится в документах, размещенных на сайте Министерства.

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      Заявление ООО "Виолия" о намерении построить 33-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в центре Киева было зарегистрировано Минкультом в конце октября.

      Как пишет издание "Наши деньги", компании "Пирит" и "Виолия" планировали построить 115-метровую высотку в квартале от Дворца "Украина" на участке площадью 0,34 гектара на улице Антоновича 136-138.

      Участок по указанному адресу для строительства офисного центра получила компания "Пирит", учредителем которой является кипрский оффшор, а его конечным бенефициаром – украинский олигарх Сергей Тигипко.

      В январе 2018-го Департамент градостроительства КГГА издал условия и ограничения, которые позволили фирмам строить на этом участке многофункциональный комплекс, а по факту – жилую высотку.

      Поскольку улица Антоновича расположена в центре Киева, то на нее распространяется ограничение по высотности застройки. Генплан запрещает строительство сооружений выше 27 метров, поэтому именно Минкульт должен решить вопрос о разрешении на строительство 115-метровой высотки.

      Накануне в СМИ появилась информация, что Сергей Тигипко купил в Порошекна акции "Завода "Кузница на Рыбацком".

      Теги: Новости недвижимости Новости Украины Новости политики Новости Киева Строительство Сергей Тигипко Министерство культуры Украины
      Источник: 24 канал
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