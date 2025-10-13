Украина с радостью выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в следующем году, если он сможет заставить Владимира Путина завершить войну. Президент Украины сказал, что только американский лидер может это сделать.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу Fox News.

Что сказал Зеленский о кандидатуре Трампа на получение Нобелевской премии мира?

В следующем году Дональд Трамп, вероятно, также будет пытаться получить Нобелевскую премию мира. Украина готова поддержать президента США, если он поспособствует завершению войны в Украине и заставит Путина присоединиться к переговорам о прекращении конфликта.

Зеленский отметил, что даже содействие Трампа для прекращения огня будет важным шагом к миру.

Украина всегда поддерживает президента США и особенно будет благодарна, если завершит войну в течение года.

Если он это сделает – я надеюсь на это, и дай Бог, чтобы он смог это сделать – в таком случае мы, безусловно, выдвинем его кандидатуру и с гордостью поздравим его,

– сказал президент Украины.

Напомним, в 2025 году Нобелевскую премию мира получила Мария Корина Мачадо – лидер венесуэльской оппозиции. Женщина защищала демократические интересы страны и активно противостояла режимам Уго Чавеса и Николаса Мадуро.

Трамп будет ближе к получению Нобелевской премии мира, если поможет Украине