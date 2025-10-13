Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу Fox News.

Что сказал Зеленский о кандидатуре Трампа на получение Нобелевской премии мира?

В следующем году Дональд Трамп, вероятно, также будет пытаться получить Нобелевскую премию мира. Украина готова поддержать президента США, если он поспособствует завершению войны в Украине и заставит Путина присоединиться к переговорам о прекращении конфликта.

Зеленский отметил, что даже содействие Трампа для прекращения огня будет важным шагом к миру.

Украина всегда поддерживает президента США и особенно будет благодарна, если завершит войну в течение года.

Если он это сделает – я надеюсь на это, и дай Бог, чтобы он смог это сделать – в таком случае мы, безусловно, выдвинем его кандидатуру и с гордостью поздравим его,

– сказал президент Украины.

Напомним, в 2025 году Нобелевскую премию мира получила Мария Корина Мачадо – лидер венесуэльской оппозиции. Женщина защищала демократические интересы страны и активно противостояла режимам Уго Чавеса и Николаса Мадуро.

Трамп будет ближе к получению Нобелевской премии мира, если поможет Украине