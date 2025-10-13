Україна з радістю висуне президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру наступного року, якщо він зможе змусити Володимира Путіна завершити війну. Президент України сказав, що лише американський лідер може це зробити.

інтерв'ю Зеленського телеканалу Fox News.

Що сказав Зеленський про кандидатуру Трампа на отримання Нобелівської премії миру?

Наступного року Дональд Трамп, імовірно, також намагатиметься отримати Нобелівську премію миру. Україна готова підтримати президента США, якщо він посприяє завершенню війни в Україні та змусить Путіна долучитися до переговорів про припинення конфлікту.

Зеленський зазначив, що навіть сприяння Трампа для припинення вогню буде важливим кроком до миру.

Україна завжди підтримує президента США й особливо буде вдячна, якщо завершить війну протягом року.

Якщо він це зробить – я сподіваюся на це, і дай Боже, щоб він зміг це зробити – у такому разі ми, безумовно, висунемо його кандидатуру й з гордістю привітаємо його,

– сказав президент України.

Нагадаємо, у 2025 році Нобелівську премію миру отримала Марія Коріна Мачадо – лідерка венесуельської опозиції. Жінка захищала демократичні інтереси країни та активно протистояла режимам Уго Чавеса та Ніколаса Мадуро.

Трамп буде ближчим до отримання Нобелівської премії миру, якщо допоможе Україні