Виталий Ким традиционно обратился к жителям области. В эфире 24 канала он рассказал, какой по состоянию на утро 5 марта, есть ситуация в Николаевской области.

Стоит внимания Враг группируется на подходе к городу, но мы стоим, – глава Николаевской ОВА

Враг выстреливает, но ночь прошла спокойно

Глава Николаевской ОВА отметил, что оккупант предпринимал попытки собрать войска на окраинах.

Враг выстреливал, собирает войска в районе Галициново, в районе Баштанки, готовится к дальнейшим перемещениям,

– сказал он.

В самом Николаеве, уверяет Ким, спокойно. Он лично выезжал, чтобы проверить ситуацию в городе. Также он подчеркнул, что в области готовы отражать вражеские атаки.

Кроме того, Виталий Ким подчеркнул, что по имеющимся данным у Путина заканчиваются запасы. Более того, согласно планам оккупантов, Николаев должны были захватить три дня назад. Но, как видите, идут их планы вслед за тем же кораблем.