Ночь огня перед днем тишины: коломыйскому депутату от "Самопомочи" подожгли автомобиль

В ночь на субботу, 30 марта, в селе Нижний Вербиж Коломыйского района Ивано-Франковской области неизвестные сожгли автомобиль депутата от "Объединения "Самопомич" в Коломыйском городском совете Любомира Бордуна.

В это время в доме спала его семья, чудом огонь не перекинулся на жилье. Об этом говорится на сайте партии.

Это уже второй поджог в Коломые в этом году – в январе преступники бросили зажигательные смеси в автомобиль Сергея Проскурняка. В местной ячейке "Самопомочи" убеждены, что поджог автомобиля является следствием политической деятельности депутатов и местью за принципиальную позицию в отношении ряда земельных вопросов.

"Любомир Бордун и другие депутаты "Объединения "Самопомич", которые не дают дерибанить коломыйскую землю, очень раздражают тех, кто хочет нажиться на ней. Но сожженные автомобили и другие методы давления их не запугают. Наоборот – это только лишний раз подтверждает, что их позиция правильная", – прокомментировали ситуацию в коломыйской ячейке партии.