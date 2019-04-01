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      Ночь огня перед днем тишины: коломыйскому депутату от "Самопомочи" подожгли автомобиль

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      Неизвестные сожгли автомобиль депутата от "Объединения "Самопомич"
      Неизвестные сожгли автомобиль депутата от "Объединения "Самопомич" / samopomich.ua

      В ночь на субботу, 30 марта, в селе Нижний Вербиж Коломыйского района Ивано-Франковской области неизвестные сожгли автомобиль депутата от "Объединения "Самопомич" в Коломыйском городском совете Любомира Бордуна.

      В это время в доме спала его семья, чудом огонь не перекинулся на жилье. Об этом говорится на сайте партии.

      Это уже второй поджог в Коломые в этом году – в январе преступники бросили зажигательные смеси в автомобиль Сергея Проскурняка. В местной ячейке "Самопомочи" убеждены, что поджог автомобиля является следствием политической деятельности депутатов и местью за принципиальную позицию в отношении ряда земельных вопросов.

      "Любомир Бордун и другие депутаты "Объединения "Самопомич", которые не дают дерибанить коломыйскую землю, очень раздражают тех, кто хочет нажиться на ней. Но сожженные автомобили и другие методы давления их не запугают. Наоборот – это только лишний раз подтверждает, что их позиция правильная", – прокомментировали ситуацию в коломыйской ячейке партии.

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      Теги: Новости политики Самопомич
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