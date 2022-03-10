Среди мирных жителей есть жертвы. В результате многочисленных наземных и воздушных обстрелов оккупанты разрушили более 280 жилых домов, 26 школ и 23 детских сада.

Важно На Харьковщине снаряд разрушил дом: 4 погибших, выжил только 5-летний ребенок

Правоохранители круглосуточно несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить мародерства, воровства, других правонарушений.

Дома в огне

Показали фото обгоревших домов. Многоэтажки – разрушены. Людям разносят еду по подвалам.

Разрушенные дома / Фото полиции

Завалы домов / Фото полиции

Людям раздают еду / Фото полиции

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