Об этом в своем фейсбуке сообщил помощник начальника полиции Харьковской области Вячеслав Марков.

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В результате обстрелов погиб 9-летний мальчик

Он отметил, что в Индустриальном районе города Харьков в ночь с 19 на 20 марта от обстрелов погибли пять человек. Среди жертв вражеских военных – мальчик, которому было всего 9 лет.

Накануне оккупанты обстреляли харьковский район ХТЗ. В результате погибли двое мирных жителей города: мужчина и 9-летний ребенок.

Российские военные наносили удары также и по Изюмскому району. Здесь тоже не обошлось без жертв среди мирного населения. Речь идет о пяти убитых орками горожанах.

В Харьковской области сейчас очень опасно. Так что просим вас, если вы услышали сигнал воздушной тревоги – спускайтесь в укрытия. Это может спасти вам жизнь!

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