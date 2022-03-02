Виталий Ким напомнил, что россияне, в отличие от жителей города, не ориентируются в местности. Он обратился к местным охотникам и поделился лайфхаком.

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Орки все лезут. Наша задача им помешать. Они в отличие от нас не ориентируются в нашей местности. Я призываю тех, кто умеет и знает. Ночью, когда видите колонну – жжем их! Если вы знаете координаты – то присылайте фото с координатами нам. Но только через официальные лица. Призываю всех включится. Давайте зажжем эту ночь!,

– призвал Ким.

Лайфхак для охотников

Ким обратился к охотникам, которые есть в каждом районе Николаева:

Видите группу россиян (к примеру, на привале, когда они переливают бензин или ломают магазин ради водки) – снимаете глушитель и производите один выстрел.

Ждете, пока "орки" разбегаются.

Забираете их технику или сообщаете военным, и они приедут ее заберут.

Сдаю лайфхак. Выходите, снимаете глушитель (о глушителе это я погорячился) – один выстрел и смотрите, как они все убегают. Проверено – работает,

– рассудительно рассказал председатель ОГА.

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