Глава Хмельницкой ОГА рассказал, есть ли раненые и повреждения.
Смотрите также Украине не хватает ракет ПВО, чтобы прикрыть отремонтированные энергообъекты, – ДТЭК
Что известно о работе ПВО в Хмельницкой области
Сегодня (27 июня – 24 Канал) ночью, во время сигнала "Воздушная тревога, наши силы ПВО уничтожили 9 вражеских целей,
– сообщил Сергей Тюрин.
По его словам, по состоянию на 8:30 27 июня люди не обращались из-за ранений или повреждений.
К сожалению, взрывы в Хмельницкой области раздавались несколько раз в течение ночи. В частности, ориентировочно в:
- 2:41 27 июня взрывы раздавались в Хмельницкой области;
- 3:00 27 июня – снова были взрывы раздавались в регионе;
- 5:04 – в телеграмм-каналах сообщали, что громко в Староконстантинове.