Глава Хмельницкой ОГА рассказал, есть ли раненые и повреждения.

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Что известно о работе ПВО в Хмельницкой области

Сегодня (27 июня – 24 Канал) ночью, во время сигнала "Воздушная тревога, наши силы ПВО уничтожили 9 вражеских целей,

– сообщил Сергей Тюрин.

По его словам, по состоянию на 8:30 27 июня люди не обращались из-за ранений или повреждений.

К сожалению, взрывы в Хмельницкой области раздавались несколько раз в течение ночи. В частности, ориентировочно в: