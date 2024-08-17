В ночь на 17 августа враг совершил воздушную атаку, запустив десятки дронов по нашему государству.

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Атака "Шахедов"

В отчете военных говорится, что противник ударил по Украине 14 ударными БПЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

Известно, что все 14 "Шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

Кроме террора дронами, оккупанты прибегли и к ракетному удару, выпустив по центру Сум крылатую ракету "Искандер-К". Отмечается, что пуск вражеского снаряда был произведен с территории Воронежской области.