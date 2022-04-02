Вражеские ракеты и беспилотник превратились в лом. Об успехах украинской противовоздушной обороны рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Валентин Резниченко поблагодарил украинских защитников, которым удалось сбить вражеские ракеты.

Ночью наши ПВО сбили над Днепропетровской областью 4 вражеские ракеты и 1 беспилотник. Спасибо нашим военным,

– заявил Резниченко.

Напомним, ночью российские оккупанты обстреляли Кривой Рог и попали в автозаправку. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В Днепре вражеская ракета попала в инфраструктурный объект, из-за чего тот фактически разрушен. Пострадали 2 человека.

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