Так, защитники неба сбили почти все вражеские "Шахеды". Кстати, часть дронов, которые запустили оккупанты, вышли из воздушного пространства Украины.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Сколько "Шахедов" сбили 7 сентября

В ночь на 7 сентября агрессор атаковал ударными БПЛА типа "Shahed". Районы пусков – Курск, Ейск – Россия, Чауда – оккупированный Крым. В общем радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 67 "Шахедов".

К отражению воздушного нападения оккупантов были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны.

В результате противовоздушного боя сбито 58 ударных БПЛА. 6 беспилотников – вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, полетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины. Еще 3 вражеских БПЛА локально потеряны на территории Украины (вероятно, упали под воздействием средств РЭБ),

– заявили в Воздушных силах.

Добавили, что этой ночью противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.