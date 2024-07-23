В ночь на 23 июля Россия запустила 8 ударных дронов типа "Шахед". По ним работали силы и средства противовоздушной обороны.

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Сколько целей сбили

В Воздушных силах проинформировали о сбитии 7 "Шахедов". В общем, ночью на 23 июля 2024 года противник нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-69 из воздушного пространства Курской области и 8-ю ударными БпЛА также с Курского направления.

Кроме этого, ракета не достигла своей цели вследствие активного противодействия.

К отражению воздушного нападения привлекались подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники неба делают все возможное для защиты мирных жителей. В то же время ночью враг атаковал сумскую область. там поврежден объект критической инфраструктуры, но, предварительно, обошлось без погибших.