По вражеским целям отработали силы ПВО. В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось обезвредить.

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Сколько вражеских целей сбито

В ночь на 31 октября 2024 года, начиная с половины 7 вечера 30 октября, вражеские силы атаковали мост через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Выпущено 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.

Кроме этого, российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Ростовской области по Краматорску.

Указано, что с направлений Курск, Орел, что в России, противник атаковал 43-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа.

Воздушное нападение вражеских войск отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Известно, что противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Кроме двух сбитых управляемых авиационных ракет Х-59/69 вечером в Одесской области, по состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 17 вражеских БПЛА,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, 23 беспилотника локально потеряно, а еще 3 российских БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и временно оккупированной территории Украины.



Сбито 17 БПЛА и 2 управляемые авиационные ракеты / Инфографика Воздушные силы ВСУ