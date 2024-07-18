Так, оккупанты запустили по Украине 16 "Шахедов" и 3 ракеты. В Воздушных силах отчитались о статистике сбитых вражеских целей.

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Сколько вражеских целей сбито в ночь на 18 июля

В ночь на 18 июля 2024 года российские оккупанты нанесли удар 16 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из Курской области. Также враг атаковал 3 управляемыми авиационными ракетами с южного направления. В частности, двумя – Х-59/Х-69 и одной Х-35.

В Воздушных силах отметили, что в целом радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 19 воздушных целей, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате защитникам неба удалось поразить все 16 "Шахедов" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях,

– говорится в сообщении.

Также отмечается, что большинство целей уничтожено на восточном направлении – в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

Ночью 18 июля сбили 16 "Шахедов" и 2 управляемые авиационные ракеты / Инфографика Воздушных сил ВСУ