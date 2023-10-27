Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что попадания произошли за пределами Вознесенска.

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Ночью 27 октября вне города Вознесенск зафиксированы удары враждебными БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00,
– сообщил Виталий Ким.

По его словам, жертв и пострадавших в результате "прилета" нет.

Ночная атака

  • Российские войска в ночь на 27 октября атаковали Украину 6 ударными дронами и баллистической ракетой "Искандер-М". Воздушные Силы уничтожили 5 беспилотников типа "Шахед".
  • Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что два дрона были сбиты на Николаевщине, еще два – на Херсоншине.
  • Кроме того, ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм. К сожалению, 8 спасателей пострадали. Также повреждено само здание и 13 единиц техники.