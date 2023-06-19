Так, за ночь были ликвидированы 4 "Шахеда" и 4 крылатых ракеты. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Сколько целей удалось уничтожить ночью

По словам Игната, ночью было уничтожено 4 "Шахеда" и 4 крылатых ракеты "Калибр". Это то количество ракет, которое может нести подлодка – именно с нее был нанесен удар.

Кроме того, уже сообщали о разведывательных БПЛА. Игнат отметил, что ночью также был сбит вражеский беспилотник. В настоящее время вся информация уточняется.

Позже в Воздушных силах сообщили, что ночью 19 июня противник нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".

Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, "Шахедов" – с восточного побережья Азовского моря.

Все 8 воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток".

Ночная атака Украины 19 июня: что известно