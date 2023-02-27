Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий утром сообщил, что спасатель погиб в больнице. К сожалению, врачам не удалось спасти ему жизнь.

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"К сожалению, есть еще одна смерть в больнице. Врачам не удалось спасти жизнь еще одного Героя – спасателя. Соболезнования родным и близким погибших", – написал Гамалий в соцсетях.

Россия в очередной раз атаковала Хмельницкий

Российские военные снова атаковали Хмельницкий. Ночью 27 февраля оккупационные войска выпустили по Хмельницкому дроны-камикадзе.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил удары по областному центру. По его информации, ночью россияне нанесли три удара по Хмельницкому.

По состоянию на 10:43 известно о двух погибших и 4 раненых. Известно, что в результате атаки погибли два спасателя.

В результате ночных ударов четверо раненых людей были доставлены в больницу. У трех из них тяжелое состояние, но их жизни уже ничего не угрожает. Девушку, которая была доставлена в больницу, отпустили на амбулаторное лечение.

Сергей Гамалий информировал о пожаре и повреждении гражданских домов.

Ранее Россия атаковала Хмельницкий ракетами

Оккупанты еще раз в феврале атаковали Хмельницкий. Россияне нанесли два ракетных удара по областному центру. Ракеты попали в один из микрорайонов Хмельницкого.

Местные власти официально подтвердили, что одна ракета попала в военный объект, вторая – по гражданским застройкам.

По словам мэра города Александра Симчишина, из-за российского удара были повреждены 3 учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, есть раненые.

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