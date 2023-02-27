Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий утром сообщил, что спасатель погиб в больнице. К сожалению, врачам не удалось спасти ему жизнь.
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"К сожалению, есть еще одна смерть в больнице. Врачам не удалось спасти жизнь еще одного Героя – спасателя. Соболезнования родным и близким погибших", – написал Гамалий в соцсетях.
Россия в очередной раз атаковала Хмельницкий
Российские военные снова атаковали Хмельницкий. Ночью 27 февраля оккупационные войска выпустили по Хмельницкому дроны-камикадзе.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил удары по областному центру. По его информации, ночью россияне нанесли три удара по Хмельницкому.
По состоянию на 10:43 известно о двух погибших и 4 раненых. Известно, что в результате атаки погибли два спасателя.
В результате ночных ударов четверо раненых людей были доставлены в больницу. У трех из них тяжелое состояние, но их жизни уже ничего не угрожает. Девушку, которая была доставлена в больницу, отпустили на амбулаторное лечение.
Сергей Гамалий информировал о пожаре и повреждении гражданских домов.
Ранее Россия атаковала Хмельницкий ракетами
Оккупанты еще раз в феврале атаковали Хмельницкий. Россияне нанесли два ракетных удара по областному центру. Ракеты попали в один из микрорайонов Хмельницкого.
Местные власти официально подтвердили, что одна ракета попала в военный объект, вторая – по гражданским застройкам.
По словам мэра города Александра Симчишина, из-за российского удара были повреждены 3 учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, есть раненые.
Что еще известно об атаке России дронами
- Украину атаковали иранские беспилотники Shahed, выпущенные российскими захватчиками. Одиннадцать дронов были сбиты противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных сил.
- Кроме того, в воздушном пространстве вокруг Киева были сбиты девять беспилотников.
- Враг совершил две волны атак, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону. Атака продолжалась в течение 5,5 часов. В Киевской области, к счастью, в результате атаки "Шахидами" не было жертв или повреждений объектов инфраструктуры.