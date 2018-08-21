Nokia официально представила смартфоны Plus 5.1 и 6.1 Plus: характеристики и цена

Сегодня, 21 августа, компания HMD Global провела презентацию в индийском городе Нью-Дели, в ходе которой представила два новых смартфона – Nokia 5.1 Plus и Nokia 6.1 Plus. Стоит отметить, что устройства получили процессоры от MediaTek и Qualcomm соответственно, камеру с поддержкой искусственного интеллекта и безрамочные дисплеи.

Дизайн Nokia 5.1 Plus

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Новинка получила 5,86-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением HD+. Корпус смартфона изготовлен из 2,5D стекла и имеет металлическое обрамление и скругленные края. Размеры Nokia 5.1 Plus составляют 149,51 x 71,98 x 8,096 миллиметра, и на полки магазинов новинка поступит в трех цветах: глянцевый черный, глянцевый белый, глянцевый синий.

Благодаря продуманной эргономике телефон удобно лежит в руке. Литой металлический корпус в раме из поликарбоната протестирован на прочность в условиях экстремальных температур и ударных воздействий, и соответствует высоким стандартам Nokia.

Основные характеристики Nokia 5.1 Plus

В Nokia 5.1 Plus установлен 8-ядерный процессор MediaTek Helio P60, который часто используется в смартфонах более высокой ценовой категории. Он имеет в своем распоряжении 4 ядра A73, которые работают на частоте 1,8 ГГц, и 4 ядра A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Мощность процессора позволяет с комфортом играть в любые игры или одновременно запускать несколько приложений, в том числе – приложения для обработки видео.



Nokia 5.1 Plus представили официально

Кроме того, смартфон получил 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить с помощью MicroSD-карты объемом до 400 ГБ. Жизнеспособность новинки поддерживает встроенный аккумулятор на 3 060 миллиампер часов.

Применяемые в новом телефоне передовые технологии обработки фото позволяют делать снимки профессионального уровня – с эффектом глубины изображения и мягким размытием фона, а также использовать режим портретного освещения. Смартфон получил основную камеру с двумя сенсорами с разрешением 13 МП и 5 МП, а также функцией цифровой стабилизации, которая компенсирует дрожание камеры в руках при съемке, позволяя добиться четкого изображения при любых условиях. Кроме того, новинка получила фронтальную камеру на 8 МП с постоянным фокусом и светосилой f/2.2.



Nokia 5.1 Plus получил изысканный дизайн и безрамочный дисплей

Дизайн Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1 Plus получил безрамочный 5,8-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ и соотношением сторон 19: 9. Цветовой охват в 96% позволяет в полной мере насладиться контентом с эффектом присутствия. Поверхность смартфона на 93% состоит из закругленного стекла, что обеспечивает тактильный комфорт для пользователя.

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В продажу смартфон поступит в двух цветах: индиго и металлик, а его размеры составят 147,2 x 70,98 x 8,59 миллиметра.

Основные характеристики Nokia 6.1 Plus

Элегантный дизайн Nokia 6.1 Plus дополнен высокой производительностью – смартфон оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 636, производительность которого на 40% выше, чем у чипсета предыдущего поколения. Улучшенный графический процессор и технологии оптимизации использования батареи позволяют владельцу дольше смотреть фильмы и слушать музыку.



Nokia 6.1 Plus представили официально в Индии

Также смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянного встроенного хранилища, которое можно расширить благодаря MicroSD-карте объемом до 400 ГБ. Nokia 6.1 Plus будет работать благодаря встроенному аккумулятору на 3 060 миллиампер часов.

Nokia 6.1 Plus получил основную камеру с двумя сенсорами с разрешением 16 МП и 5 МП, которая позволяет делать четкие снимки. Передовые технологии обработки изображений отвечают за профессиональное качество снимков – пользователь может самостоятельно в режиме реального времени выбирать степень размытия фона при использовании эффекта боке. Камера также имеет поддержку режима HDR, который автоматически подбирает глубину цвета, изображения обрабатываются с помощью технологий искусственного интеллекта, при съемке портретов используется режим портретного освещения.



Nokia 6.1 Plus получила двойную основную камеру с поддержкой искусственного интеллекта

Nokia 6.1 Plus получила фронтальную камеру на 16 МП, которая обеспечивает высокий уровень детализации. А режим Bothie в смартфоне улучшен за счет использования технологий искусственного интеллекта.

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Отметим, что оба смартфона из коробки будут работать на операционной системе Android One и одними из первых получат обновление до Android Pie. Кроме того, новинки имеют встроенный сканер отпечатков пальцев, который обеспечит защиту ваших данных.

Цена Nokia 5.1 Plus и Nokia 6.1 Plus

Смартфон Nokia 5.1 Plus поступит в продажу в сентябре и будет стоить 199 евро (около 6 100 гривен). Nokia 6.1 Plus появится на полках магазинов раньше – до конца августа, и купить его можно будет за 249 евро (около 7 640 гривен).

Презентация Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus – смотрите видео

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