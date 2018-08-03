Nokia вошла в десятку лучших производителей смартфонов на рынке

Предыдущий квартал стал очень хорошим для рынка смартфонов и богатым на события. Компания OnePlus обошла Samsung и Apple на рынке премиальных устройств в Индии, а Huawei завоевала второе место на глобальном рынке в Apple. Но особого внимания заслуживает успех смартфонов Nokia, которые показали невероятно быстрый рост.

Об этом сообщает Android Insider.

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Согласно данным Counterpoint Research, за год продажи смартфонов Nokia выросли на 782%. Разумеется, такой большой показатель возможен только благодаря тому, что бренд Nokia вернулся на рынок совсем недавно после долгого отсутствия.

Однако возвращение можно назвать успешным и даже триумфальным. Ведь за короткое время производства смартфонов Nokia компания HMD Global сумела завоевать 1% рынка. Это позволило ей войти в десятку крупнейших производителей смартфонов по показателю поставок.

Успех Nokia на рынке объясняется не только узнаваемостью бренда. Компания все делает правильно, и если она продолжит в том же духе, можно только гадать, каких успехов она добьется еще через год.

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