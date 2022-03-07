Российский рынок скоро останется без крупных иностранных игроков. Нападение на Украину и новые санкции вернут россиян в желанный СССР с невероятными очередями и дефицитом товаров.

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Deloitte больше не будет работать в России

Аудиторская компания Deloitte сообщила о прекращении работы в России. Вместе с ней решение о прекращении сотрудничества с оккупантами объявил еще один аудитор – EY.

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, Deloitte стал последней компанией из большой четверки ушедших с российского рынка аудиторов. Таким образом, в России крупных аудиторов просто не осталось, и меньшие активно убегают с токсичной территории. Это очень мощный удар по финансовому рынку оккупантов, но на этом результаты санкций против агрессора не закончатся.