Об этом президент подчеркнул во время пресс-конференции на одной из станций метро в Киеве, передает 24 канал. Интересно, что время от времени приходилось приостанавливать мероприятие из-за проезжавших мимо вагонов.

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У меня нет права бояться

Зеленский подчеркнул, что украинский народ – невероятно отважный и ничего не боится. Кто-то борется против оккупантов на фронте, кто-то голыми руками останавливает российские танки. В таких условиях он просто не вправе бояться.

Я не боюсь встречи с президентом (Путиным – 24 канал), если вы говорите о покушениях. Бояться я просто не имею права… Нормальный лидер не имеет права бояться, когда речь идет о нашем государстве и нашей независимости, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что не сильно боится из-за возможных покушений. А вот его охрана и семья очень переживают.

Прессконференция Владимира Зеленского в метро: онлайн-трансляция