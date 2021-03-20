Полиция Норвегии расследует дело в отношении премьер-министра Эрны Сульберг. Причина – в свой день рождения она собрала в одном помещении 13 человек, а из-за карантина можно было только 10.

Празднование состоялось в конце февраля. Глава правительства отмечала свое 60-летие вместе с семьей на лыжном курорте в городе Гейло.

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Детали нарушения при праздновании

В первый вечер на ужин пришли 13 гостей. Однако сама Сульберг отсутствовала. На следующий день празднование продолжилось в съемной квартире.

Из-за коронавирусных ограничений в Норвегии можно собираться группами до 10 человек. То есть руководительница норвежского правительства нарушила карантинные правила.

Что говорит Сульберг

Премьер уже извинилась за свою "невнимательность".

Мне жаль, что моя семья и я нарушили правила, этого никогда не должно было произойти. Я совершила ошибку и хочу извиниться за это,

– отметила она.

Как отреагировала полиция

Полицейские открыли дело о нарушении главой правительства Норвегии карантинных ограничений.

На фоне появившейся в прессе информации, а также собственных заявлений премьер-министра, полиция решила начать расследование, связанное с потенциальным нарушением законодательства об инфекционных заболеваниях,

– говорится в заявлении полиции.

Правоохранители отметили, что органы прокуратуры рассмотрят возможность применения правовой санкции в отношении премьера.

Ситуация с коронавирусом в Норвегии: коротко