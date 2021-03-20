В Норвегии премьер нарушила карантин, празднуя день рождения: полиция открыла дело
Полиция Норвегии расследует дело в отношении премьер-министра Эрны Сульберг. Причина – в свой день рождения она собрала в одном помещении 13 человек, а из-за карантина можно было только 10.
Источник:The Guardian
Празднование состоялось в конце февраля. Глава правительства отмечала свое 60-летие вместе с семьей на лыжном курорте в городе Гейло.
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Детали нарушения при праздновании
В первый вечер на ужин пришли 13 гостей. Однако сама Сульберг отсутствовала. На следующий день празднование продолжилось в съемной квартире.
Из-за коронавирусных ограничений в Норвегии можно собираться группами до 10 человек. То есть руководительница норвежского правительства нарушила карантинные правила.
Что говорит Сульберг
Премьер уже извинилась за свою "невнимательность".
Мне жаль, что моя семья и я нарушили правила, этого никогда не должно было произойти. Я совершила ошибку и хочу извиниться за это,
– отметила она.
Как отреагировала полиция
Полицейские открыли дело о нарушении главой правительства Норвегии карантинных ограничений.
На фоне появившейся в прессе информации, а также собственных заявлений премьер-министра, полиция решила начать расследование, связанное с потенциальным нарушением законодательства об инфекционных заболеваниях,
– говорится в заявлении полиции.
Правоохранители отметили, что органы прокуратуры рассмотрят возможность применения правовой санкции в отношении премьера.
Ситуация с коронавирусом в Норвегии: коротко
- По состоянию на 20 марта в Норвегии коронавирусом заболели более 85 тысяч граждан.
- Победить смертельную инфекцию смогли более 70 тысяч.
- С начала эпидемии умерли 648 человек.
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