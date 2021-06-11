Артефакты свидетельствуют о том, что там проходил важный коридор, который использовали местные жители и торговцы.

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Древнее поселение в Норвегии

Точный возраст найденного подо льдом и снегом поселения остается неизвестным. Однако результаты радиоуглеродной датировки свидетельствуют о том, что 21 раскопанные жилища относятся к 750 – 1150 годам, то есть к эпохе викингов.

Археологи предполагают, что поселение могло быть круглогодичным. Ведь анализы пыльцы из соседнего болота говорят о том, что земледелие здесь возникло примерно в 300 году нашей эры. Дома могли использовать местные охотники, охотившиеся там на северных оленей.

Другие находки на месте раскопок

Кроме жилья, археологи нашли остатки саней, мертвых животных, одежду, предметы быта и другие предметы. Все это время они находились подо льдом и снегом.

Археологи планируют вернуться на перевал позже, чтобы продолжить там исследования.

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Обратите внимание! Ранее в Норвегии во время раскопок на Лофотенских островах археологи обнаружили хорошо сохранившийся скелет человека. Предварительно он датируется железной эпохой.



В Норвегии подо льдом откопали древнее поселение / Фото Espen Finstad/Hege Vatnaland



Поселение относится к эпохе викингов / Фото Espen Finstad/Hege Vatnaland