Такое мнение высказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, сообщает украинское издание со ссылкой на Reuters.

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По словам Йонаса Гар Стёре, если прибытие в Норвегию приблизится к самому высокому из этих прогнозов, стране придется разместить беженцев на спортивных аренах, складах и даже в палатках. Напомним, что население Норвегии по состоянию на 2020 год – 5,379 миллиона жителей.

Это не самый вероятный сценарий, но мы должны иметь планы и быть готовыми, потому что это может произойти,

– сказал Стёре.

Всего с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины из нашей страны выехало около 3,2 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные ООН.

Сейчас в Норвегию прибыло около 2000 беженцев. Правительство Норвегии 17 марта заявило, что вскоре примет еще 5250 человек, в том числе 2500, выехавших в Молдову.

Премьер-министр также отметил, что Норвегия планирует в этом году увеличить расходы на оборону и безопасность на 3,5 миллиарда норвежских крон (398 миллионов долларов) из-за войны в Украине, поскольку она тоже граничит со страной-агрессором.

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