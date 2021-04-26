Носоглотка была вся в язвах, – ликвидатор взрыва на ЧАЭС Святненко о влиянии радиации
Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Михаил Святненко рассказал, что радиация привела к язвам на органах дыхания, в частности носоглотке. А уже в 1990 году мужчине сообщили, что он переболел острой лучевой болезнью I степени.
Источник:24 канал
Михаил Святненко рассказал в интервью 24 каналу, как участие в ликвидации катастрофы на ЧАЭС и радиационное облучение повлияли на его здоровье.
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Носоглотка была вся в язвах
Когда я приехал с ликвидации, мои органы дыхания, в частности, носоглотка были все в язвах. У меня брали мазки, отправляли куда-то на исследование. У меня были радиоактивные ожоги от пыли,
– рассказал Святненко.
В организме мужчины было более единицы цезия.
Однако впоследствии из ведомственной поликлиники МВД исчезла его амбулаторная карточка. "Потому что там были записи, которые свидетельствовали, что было большое переоблучения", – пояснил ликвидатор аварии.
У мужчины было заболевание крови и лучевая болезнь
Михаил Святненко также рассказал, что 2 две недели находился на амбулаторном лечении. Анализы тогда показали, что он у него было заболевание крови. "Затем в течение 5 лет у меня была нарушена формула крови", – добавил он.
Мужчина отметил, что тогда данные об огромном количестве людей, получивших облучение, скрывали.
А уже в 1990 году на экспертном совете мне заочно по документам вынесли, что в 1986 году я переболел острой лучевой болезнью I степени,
– отметил ликвидатор аварии.
И добавил, что было указание не показывать облучение личного состава. Мужчине трижды пересматривали дозу облучения и не все документы учитывали.
Чернобыльская катастрофа: кратко
- Ее вызвали два тепловых взрыва и дальнейшие разрушения четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной в Киевской области. Авария произошла в ночь на 26 апреля 1986 года.
- Реактор полностью разрушило, а в окружающую среду выбросило большое количество радиоактивных веществ.
- Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики – как по числу погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.
- Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы, восточной частью США.
- Сначала руководство СССР пыталось скрыть масштабы трагедии, но после сообщений из Швеции началась эвакуация местного населения.
- Радиоактивному поражению подверглись по меньшей мере 600 тысяч человек, прежде всего это ликвидаторы катастрофы.
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