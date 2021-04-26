Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Михаил Святненко рассказал, что радиация привела к язвам на органах дыхания, в частности носоглотке. А уже в 1990 году мужчине сообщили, что он переболел острой лучевой болезнью I степени.

Михаил Святненко рассказал в интервью 24 каналу, как участие в ликвидации катастрофы на ЧАЭС и радиационное облучение повлияли на его здоровье.

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Носоглотка была вся в язвах

Когда я приехал с ликвидации, мои органы дыхания, в частности, носоглотка были все в язвах. У меня брали мазки, отправляли куда-то на исследование. У меня были радиоактивные ожоги от пыли,

– рассказал Святненко.

В организме мужчины было более единицы цезия.

Однако впоследствии из ведомственной поликлиники МВД исчезла его амбулаторная карточка. "Потому что там были записи, которые свидетельствовали, что было большое переоблучения", – пояснил ликвидатор аварии.

У мужчины было заболевание крови и лучевая болезнь

Михаил Святненко также рассказал, что 2 две недели находился на амбулаторном лечении. Анализы тогда показали, что он у него было заболевание крови. "Затем в течение 5 лет у меня была нарушена формула крови", – добавил он.

Мужчина отметил, что тогда данные об огромном количестве людей, получивших облучение, скрывали.

А уже в 1990 году на экспертном совете мне заочно по документам вынесли, что в 1986 году я переболел острой лучевой болезнью I степени,

– отметил ликвидатор аварии.

И добавил, что было указание не показывать облучение личного состава. Мужчине трижды пересматривали дозу облучения и не все документы учитывали.

Обратите внимание! Полковник внутренней службы в отставке Михаил Святненко является автором снимков разрушенного четвертого блока ЧАЭС, он от руки составил первую карту уровней радиации для службы пожарной охраны сразу после взрыва реактора. Государственной наградой так ликвидатора и не наградили.

Чернобыльская катастрофа: кратко

Ее вызвали два тепловых взрыва и дальнейшие разрушения четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной в Киевской области. Авария произошла в ночь на 26 апреля 1986 года.

расположенной в Киевской области. Авария произошла в ночь на Реактор полностью разрушило, а в окружающую среду выбросило большое количество радиоактивных веществ.

Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики – как по числу погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы, восточной частью США.

Сначала руководство СССР пыталось скрыть масштабы трагедии, но после сообщений из Швеции началась эвакуация местного населения.

но после сообщений из Швеции началась эвакуация местного населения. Радиоактивному поражению подверглись по меньшей мере 600 тысяч человек, прежде всего это ликвидаторы катастрофы.

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