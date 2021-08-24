Ми також стежимо за трендами та розробками в галузі ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології), програмних продуктів, аналізуємо і беремо у роботу. Цей процес є безперервним, і ми рухатимемось далі.

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Два шляхи

У більшості випадків, коли компанія розширює лінійку своїх традиційних продуктів, у неї є два шляхи: розробка власних VAS (англ. Value-Added Services) або співпраця з партнерами. Перший шлях із використанням професійної експертизи дозволяє створити хорошу послугу, близьку до знайомих сервісів.

Хорошим прикладом є "Хмарна" АТС нашої компанії, яка спеціально була розроблена для швидкого та економічного забезпеченням зв’язком одного або одразу кількох офісів. Для Укртелекому, як для будь-якого великого інфраструктурного телекомоператора, більш перспективним є другий шлях – партнерство.

Для цього існують необхідні умови: ми вже маємо розбудовану інфраструктуру, широку регіональну мережу, розуміння потреб різних індустрій і досвід, які можна використати для просування нового продукту.

Своєю чергою, продукт, власником якого є партнер, на такому ґрунті має високу ймовірність швидко проникати до нових ринкових сегментів. Партнерська конструкція взаємодії приносить користь обом сторонам, що підтверджується і міжнародним досвідом. Тому свого часу ми вирішили, що будемо розвивати партнерські проєкти, виводити на ринок нові продукти в партнерстві. Наведу кілька прикладів.

Корисні послуги

Маючи розгалужену мережу широкосмугового доступу в інтернет, пропонуємо клієнтам IPTV-сервіс. Він реально затребуваний, але вимагає гнучкості і реагування на ринкові зміни ринку. Коли минулого року бізнес оговтався після першого тривалого карантину, то стало зрозуміло, що, попри загальне зменшення ємності ринку HoReCa (готелі, ресторани і кафе), в країні буде розвиватися внутрішній туризм. І, відповідно, наприклад, зросте кількість номерів в готелях. І виникне потреба в якісному ліцензійному ТБ в сегменті HoReCa, яку ми задовольняємо разом із партнером.

Ми свідомо розширюємо лінійку рішень для офісу щодо програмного забезпечення на умовах підписки (SaaS-сервіси) і плануємо розвивати напрямок і надалі. Зараз це офісні пакети, комплекси кіберзахисту, хмарні сервіси.

В цілому, робота з партнерами дозволяє виходити на нові ринки, тому, зважаючи на потреби клієнтів, ми розглядаємо подальше розширення лінійки нових послуг, які будуть корисні бізнесу в певних нішах.